17/02/2023

Dans Premières cette semaine, on parle du beau livre signé Elisabeth Quin et François Armanet paru aux éditions Flammarion : "Le détail qui tue", Petit précis de style de Proust à Rihanna. Une galerie de portraits d'artistes et d'écrivains, en textes et en photos signées par de grands photographes, qui révèle avec beaucoup d'espièglerie et d'érudition les petits détails de style qui font les grands artistes.