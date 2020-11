France 24 • 27/11/2020 à 18:23

Rendez-vous cette semaine avec la véritable "légende urbaine" : Doudou Masta. Ce précurseur du rap français, avec notamment son groupe "Timide et sans complexe" a su, au fil des années, faire perdurer sa carrière à travers d'autres disciplines, notamment le cinéma. Avec plus de 30 films au compteur, Doudou revient avec humilité et sagesse sur son parcours exemplaire et inspirant.