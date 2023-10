information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 12:25

Le procès civil de Donald Trump et deux de ses enfants, accusés d'avoir gonflé de manière colossale pendant des années leurs actifs immobiliers, s'ouvre lundi 2 octobre à New York, menaçant son empire économique et prélude d'un marathon judiciaire pour le favori des républicains à la présidentielle de 2024.