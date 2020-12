Ecorama : La Grande Interview • 01/12/2020 à 15:25

Fermeture des remontées mécaniques, clause de revoyure et possibilité d'ouverture au 1er janvier, stations ouvertes en Suisse et en Autriche, chômage partiel et indemnisation du secteur : Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, était l'invité de l'émission Ecorama du 1er décembre 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com