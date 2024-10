information fournie par France 24 • 02/10/2024 à 16:30

Michel Barnier a passé son grand oral, mardi, devant les députés. Un discours de près d'une heure et demie où le chef du gouvernement a décliné à la fois sa méthode et les cinq chantiers qu'il compte mettre en place. Un exercice d'équilibriste dans un hémicycle hostile et au sein duquel le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Pour en parler, Roselyne Febvre reçoit Laurent Joffrin, directeur du quotidien LeJounal.info et David Revault-d'Allonnes, rédacteur en chef de L'Hémicycle.