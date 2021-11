information fournie par France 24 • 01/11/2021 à 16:30

La #COP26 s'est ouverte ce dimanche 31 octobre à #Glasgow en Écosse. Six ans après la COP21 et la signature de l'Accord de Paris, 120 chefs d'État sont réunis pour dresser un premier bilan et tenter de trouver les leviers pour accélérer les efforts. Ce lundi après-midi, le président américain, Joe Biden s'est exprimé depuis Glasgow. Les détails avec notre envoyée spéciale sur place, Marina Bertsch