information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 17:18

Plus de 200 candidats qualifiés pour le second tour des législatives, presque tous de gauche ou macronistes, s'étaient déjà désistés mardi après-midi, dans la plupart des cas afin d'empêcher une triangulaire et de contrer le Rassemblement national, selon un décompte provisoire de l'AFP. Au sein du camp présidentiel, on tente de convaincre les derniers récalcitrants alors que les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur candidature. Les précisions de Julien Sauvaget, reporter à France 24.