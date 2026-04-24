Plus d'une centaine de personnes dansent sur un site isolé à Marseille, avant un durcissement annoncé de la répression des "fêtes libres".
"Dernière rave" à Marseille avant la loi contre les free parties
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