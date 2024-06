Décrypter un message extraterrestre : mode d'emploi

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 14:58

C'est une communication venue de l'espace, plus précisément d'une sonde martienne qui vient d'être décryptée. Le projet A Sign In Space, qui implique la communauté mondiale de la recherche, vise à simuler notre capacité à recevoir un message de l'espace, à le décoder et à l'interpréter. Car avec plus de 300 millions de planètes habitables dans notre seule galaxie, et quelque deux millions de millions de galaxies dans l'univers, penser que nous sommes seuls est une absurdité statistique, estime l'astrobiologiste Nathalie Cabrol.