Debrief Bourse du 18 novembre : petite pause pour le CAC après les records

Boursorama • 18/11/2019 à 18:21

Après une hausse en quasi ligne droite et un CAC qui ne cesse d'enchainer les plus hauts, le marché parisien reprend son souffle en début de semaine et clôture en légère baisse de 0,16% à 5929 points.

L'heure est donc à la consolidation alors que les investisseurs sont tiraillés entre des informations contradictoires sur l'issue des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui reste la principale source de préoccupation. Petit résumé des évènements du weekend.

L'agence de presse officielle chinoise Chine nouvelle a annoncé que Pékin et Washington avaient eu des discussions "constructives" sur le commerce, information démentie par la chaîne américaine CNBC qui évoque un climat "pessimiste" côté chinois en raison de la réticence de Donald Trump à revenir sur les barrières douanières qui ont déjà été mises en place.

Du coté des valeurs, le secteur automobile est sous pression, à l'image de Peugeot qui ferme la marche sur le CAC. Le titre est pénalisé par Deutsche Bank qui dégrade sa recommandation à "conserver" contre "achat" et abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 28 euros.

Renault se distingue également parmi les plus fortes baisses. Jean-Dominique Senard, le président du constructeur automobile français a annoncé que le constructeur disposera bientôt d'une "shortlist" pour le poste de directeur général mais qu'il n'entendait pas agir dans la précipitation.

Airbus a du plomb dans l'aile. Pourtant l'avionneur et Emirates Airline ont signé un contrat d'achat portant sur 50 A350-900, les gros-porteurs de dernière génération d'Airbus.

A la hausse, Soitec a annoncé un programme de co-développement avec l'américain Applied Materials. Selon le communiqué de presse, le programme a pour objectif de développer une technologie et des produits qui améliorent la performance et la capacité de production du carbure de silicium afin de répondre à la demande croissante tirée par les véhicules électriques, les télécommunications et les applications industrielles.

En tête du CAC, on retrouve Orange qui profite de l'annonce d'un partenariat signé entre Orange Bank et Nexity afin de proposer une offre pour les futurs acquéreurs d'un bien immobilier, censé accélérer et démocratiser la recherche d'un prêt bancaire.