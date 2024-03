De l'Algérie au Cameroun, un tour de la gastronomie africaine

information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 13:52

Tenez-vous prêts à saliver ! Nous mettons à l'honneur les meilleurs plats algériens et camerounais qui commencent enfin à sortir de l'intimité des cuisines familiales pour se faire une place dans le monde de la gastronomie. Louise Dupont reçoit Carole Befolo, cheffe privée pour des particuliers ou dans des restaurants éphémères, elle a sorti "L'Africanisant" revue consacrée à la gastronomie africaine. Également invitées de cette émission, Anissa et Hanane Abdelli, en plus d'être mère et fille, elles ont ouvert ensemble le restaurant "Mamanissa" à Paris. Leurs meilleures recettes sont à retrouver dans le livre "Goûts d’Algérie" (Mango éditions).