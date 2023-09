information fournie par France 24 • 27/09/2023 à 10:55

David Castello-Lopes est l'invité du jour. Dans son nouveau spectacle intitulé "Authentique", le journaliste et humoriste parle d’authenticité et pose une question très sérieuse : peut-on encore rire de tout ? Il revient notamment sur son adolescence et aborde la notion des "vrais gens". Entretien.