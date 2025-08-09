Dans le village de Talairan dans l'Aude, des sapeurs-pompiers venus de toute la France dînent en plein air, dans la cour d'école du village, accueillis par des habitants souhaitant les "remercier".
Dans l'Aude, des pompiers réunis autour d'un dîner préparé par des habitants
