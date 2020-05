Daniela Elstner, DG d'Unifrance : "Le cinéma français doit garder le lien"

France 24 • 22/05/2020 à 11:58

La pandémie de Covid-19 a causé un coup d'arrêt brutal et total à la production cinématographique dans le monde. Une situation inédite et inquiétante. Comment faire en sorte que le cinéma français, la deuxième industrie cinématographique en langue étrangère au monde, se relève de la crise et continue de séduire au-delà de ses frontières ? Malgré l'annulation du Festival de Cannes, comment mettre en valeur la production hexagonale ? On en parle avec Daniela Elstner, directrice générale d'UniFrance.