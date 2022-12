information fournie par France 24 • 15/12/2022 à 14:00

Cuba connait actuellement la vague d'émigration la plus importante depuis son l'indépendance. En un an, 220 000 Cubains ont quitté l'île et sont entrés irrégulièrement aux États-Unis, soit plus de 2 % de la population. Inquiet, Washington a envoyé une délégation à La Havane le mois dernier.