Crypto-art : la révolution numérique dans le monde artistique

information fournie par France 24 • 27/10/2021 à 11:57

Beeple, PAC, Xcopy, Trevor Jones, Hackatao : ces artistes inconnus du grand nombre pourraient devenir les prochains Picasso, Manet, Chagall et autres géants de l'art. Ils appartiennent tous à une scène numérique, le crypto-art, qui pourrait renverser les tables des grandes places artistiques mondiales. Pour vous initier au crypto-art et aux nouveaux titres de propriétés, Ali Laïdi a invité John Karp, essayiste, passionné d'art numérique et co-auteur, avec Remy Peretz, du livre "NFT Revolution. Naissance du mouvement crypto-art".