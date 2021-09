information fournie par France 24 • 22/09/2021 à 12:14

L'affaire des sous-marins et la trahison de l'Australie et des Etats-Unis provoque des remous dans la classe politique. les uns reprochant à E. Macron son silence, les autres le déclin de la France en matière industrielle notamment. Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy et Pierre Jacquemain.