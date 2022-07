information fournie par France 24 • 20/07/2022 à 14:04

Le Sri Lanka, pays de 22 millions d'habitants, est ravagé par une crise économique catastrophique qui provoque des pénuries d'aliments, de médicaments et de carburants. L'île, qui a fait défaut en avril sur sa dette étrangère de 51 milliards de dollars, n'a même plus assez de devises pour financer ses importations essentielles, et espère un plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI).