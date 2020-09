Covid-19 : la Suède non masquée, une exception européenne

France 24 • 15/09/2020 à 08:43

Les dernières rayons du soleil se reflètent sur la mer de Stockholm et les Suédois, toutes générations confondues, en profitent. "Marcher et jouer au golf, rencontrer des amis : cela a été un bon moment ! Vous savez en Suède, nous n'avons pas tant de cas que ça, vive la liberté !", lance un Suédois. Le pays délivre des conseils pour lutter contre la pandémie mais aucune réglementation n'est mise en place. le port du masque n'est même pas recommandé. "Gardez vos distances, lavez-vous les mains, c'est ce que nous faisons. Les Suédois écoutent, ils font ce qu'on leur dit". La stratégie s'avère payante : le nombre de cas en Suède tourne autour de 300 par jour , c'est 20 fois moins qu'en France. Et permet même d'attirer les touristes. "Nous avons fui le masque généralisé en Allemagne. Ici, nous pouvons nous assoir au café sans masque, nous promener sans masque. C'est magnifique de voir les sourires et les rires", lance un vacancier. Mais cette liberté a tout de même un prix : le pays compte 10 fois plus de morts que ses voisins, la Norvège et la Finlande.