France 24 • 31/03/2021 à 12:36

Cette semaine, notre correspondante Lucile Wassermann nous emmène dans les couloirs d'un hôpital irakien, où le Covid-19 remporte souvent la dernière bataille. Des médecins irakiens et étrangers luttent pour sauver des vies dans un pays ravagé par des décennies de guerre et affaibli par des pénuries de médicaments, de médecins et de structures.