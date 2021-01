Covid-19 en France : les étudiants en détresse

France 24 • 26/01/2021 à 20:19

Pas de cours, pas de boulot, pas de vie sociale : les jeunes sont-ils les grands sacrifiés de la crise sanitaire ? En France, un jeune sur six a arrêté ses études, 30 % a renoncé à l'accès aux soins, et plus de la moitié est inquiet pour sa santé mentale. Emmanuel Macron a annoncé deux repas à 1€ par jour, un chèque santé pour couvrir des consultations chez le psychologue, et le retour en présentiel une fois par semaine pour les premières années. Mais, avec un nouveau confinement en vue, le desespoir de ces jeunes ne devrait pas s'arranger...