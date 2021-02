Covid-19 en Afrique du Sud : à la recherche du variant dans le laboratoire de Durban

France 24 • 12/02/2021 à 23:02

Plus de 47 000 morts, 1.5 millions de personnes infectées : l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché du continent. C'est aussi le pays qui a découvert sur son sol un variant particulièrement contagieux. En Afrique du Sud c'est donc une course contre la montre pour vacciner 40 millions de personnes. Au cœur de la lutte contre le Covid-19, un centre de recherche de renommée mondiale à Durban. France 24 y a eu accès. Reportage dans cette édition.