France 24 • 05/12/2020 à 17:58

Les Etats-Unis ont enregistré un nombre record de contaminations et de décès liés au covid-19 ces derniers jours. Les possibilités d'un vaccin laissent voir une possible amélioration. Moïsé Desvarieux, professeur associé d'épidémiologie à l'Université de Columbia et directeur de recherche à l'INSERM, analyse la situation et sa possible évolution.