information fournie par France 24 • 28/08/2024 à 11:37

Depuis le 7 octobre et l’attaque meurtrière du Hamas en Israël, la bande de Gaza vit sous les bombardements meurtriers quotidiens de l’armée israélienne. Dix mois de guerre et au moins des dizaines de milliers de morts, dont les images parviennent au monde entier et affectent l’opinion publique, jusqu’à influencer les élections nationales. Aux États-Unis, le vote des communautés juive et musulmane promet d’être guidé par le conflit en cours en novembre prochain. Un reportage de Fanny Allard.