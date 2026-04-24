Quand les magasins n'avaient plus ni farine, ni sucre, Osama Nuristani a survécu grâce au lait de ses vaches comme d'autres villageois afghans coupés du monde par la guerre avec le Pakistan. Cette semaine, ils ont enfin reçu une aide humanitaire.
Coupés du monde par la guerre, des Afghans reçoivent une aide d'urgence
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