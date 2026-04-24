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Coupés du monde par la guerre, des Afghans reçoivent une aide d'urgence

information fournie par AFP Video 24/04/2026 à 18:05

Quand les magasins n'avaient plus ni farine, ni sucre, Osama Nuristani a survécu grâce au lait de ses vaches comme d'autres villageois afghans coupés du monde par la guerre avec le Pakistan. Cette semaine, ils ont enfin reçu une aide humanitaire.

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