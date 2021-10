information fournie par France 24 • 25/10/2021 à 16:44

Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête des autorités de transition au Soudan, a annoncé lundi 25 octobre dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté et décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Il veut former un nouveau gouvernement composé de "personnes compétentes". L'Europe, qui avait misé sur cette transition, condamne cette prise de pouvoir.