Coronavirus en France : retour sur un an de pandémie

France 24 • 16/03/2021 à 15:55

Il y a un an jour pour jour, le président Emmanuel Macron prenait la parole à 20 heures et annonçait un confinement strict, sans pour autant le nommer ainsi, afin d'endiguer la pandémie de Covid-19 dans le pays. Un an plus tard, les polémiques se sont enchaînées : masque ou pas masque, calendrier du déconfinement, reconfinement, crise économique, campagne de vaccination... Alors que le vaccin AstraZeneca vient d'être suspendu et que la France vient de dépasser les 90 000 décès, France 24 vous raconte un an de Covid en France.