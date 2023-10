Corée du Sud : les enseignants demandent à être protégés contre le harcèlement des parents

information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 10:53

En cette journée mondiale des enseignants, coup de projecteur sur le système scolaire en Corée du Sud. La réputation de l’enseignement y est excellente, et pourtant des milliers d’enseignants manifestent dans les rues de Séoul depuis trois mois. Ils dénoncent le harcèlement de parents d’élèves. Une pression continue et intenable… Les enseignants réclament une révision de la loi pour être mieux protégés. Reportage de Florian Nemard, Sunny Kang, Alexis Bregere et Mélodie Sforza.