information fournie par France 24 • 10/11/2022 à 16:40

A la COP27, le secteur pétrolier et gazier est très fortement représenté. A tel point que des ONG sur place dénoncent le poids grandissant de ces lobbies des énergies fossiles. Ce sont pourtant eux qui rejettent le plus de CO2 dans l'air. Un nouvel outil permet d'ailleurs de détecter les sites les plus polluants en France et dans le monde.