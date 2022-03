Contrôle de l'information en Russie : les médias interdits de parler de "guerre" en Ukraine

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 15:46

Le rédacteur en chef de l'"Écho de Moscou", Alexeï Venediktov, a annoncé jeudi 3 mars au matin que le “conseil d’administration de l’entreprise avait voté à la majorité des voix la décision de dissoudre ses deux entités, à savoir sa station de radio et son site” suite au blocage du média par l'instance fédérale russe de régulation des médias le 1er mars dernier. En Russie, le contrôle des médias est de plus en plus fort. Le décryptage d'Elena Volochine, correspondante de France 24 à Moscou.