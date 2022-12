Comment sauver la biodiversité ? Ouverture de la COP15 à Montréal

information fournie par France 24 • 07/12/2022 à 20:21

L'humanité est devenue une "arme d'extinction massive" et il est temps de cesser notre "guerre à la nature" a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres appelle les pays à des décisions courageuses à la conférence de l’ONU sur la biodiversité, la COP 15 à Montréal, au Canada. Les représentants du monde entier sont réunis pendant 2 semaines pour stopper le déclin du vivant avant la fin de la décennie !

Plus de 190 pays doivent discuter d’un nouveau cadre mondial pour la protection de la nature. L’objectif : protéger 30% des terres et des mers avant 2030 et fixer un calendrier pour y parvenir. La question du financement est au cœur des débats. L’ambition est de sceller un accord historique proche des accords de Paris de 2015 sur le climat.