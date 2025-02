information fournie par Ecorama • 13/02/2025 à 14:10

Legrand, Dassault Systèmes, Thales, STMicroelectronics : si les stars de l'IA sont américaines, il est possible de sortir des valeurs US quand on veut investir dans l’intelligence artificielle. Passage en revue des valeurs européennes avec Eric Lewin, président d'EL Finances. Ecorama du 13 février 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com