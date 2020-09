Comment la finance durable redéfinit les règles de l'épargne

Boursorama • 01/09/2020 à 09:47

ISR (investissement socialement responsable), ESG (critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance). Derrière ces différents sigles, un objectif exigeant : faire rimer performance financière avec meilleur respect de la planète, de l'environnement, de la société et des salariés. Après un démarrage plutôt confidentiel, la finance durable est devenue un incontournable pour les professionnels de la finance et séduit de plus en plus de particuliers. En trois minutes chrono, Marc Campi, consultant Square, explique comment ce mouvement de fond est en train de s'accélérer et de redéfinir l'épargne, tant pour les acteurs bancaires que pour les investisseurs individuels.