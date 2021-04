Boursorama • 28/04/2021 à 09:11

Cette stratégie d'investissement ISR qui vise à la fois à générer un impact positif et mesurable sur l'environnement et la société ET une performance financière. Pourquoi, comment ? Les explications de Jean-Marie Péan, Analyste ISR et impact chez OFI AM.

OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.