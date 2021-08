Commémoration des explosions du port de Beyrouth:"Justice pour Beyrouth"

information fournie par France 24 • 04/08/2021 à 06:33

A la Une de la presse, ce mercredi 4 août, la commémoration, aujourd'hui, de l'explosion du port de Beyrouth, il y a un an. Une catastrophe qui a coûté la vie à plus de 200 personnes, fait des milliers de blessés et détruit des quartiers entiers de la capitale libanaise. La dégradation de la situation sanitaire dans plusieurs régions française, et notamment en Corse. Et le merveilleux sourire de la gymnaste américaine Simone Biles.