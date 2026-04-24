Images de la police colombienne présente sur les lieux d'une attaque contre une base militaire à Cali, un mois avant le premier tour de l’élection présidentielle. Un bus a été incendié à seulement quelques mètres du poste militaire et les autorités sanitaires locales font état d'une personne blessée. IMAGES
Colombie : scène après un attentat à la bombe, à un mois de la présidentielle
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