information fournie par France 24 • 12/03/2025 à 20:13

Après la collision entre un pétrolier et un porte-conteneur en mer du Nord, les craintes d'une pollution sont grandes. Le risque chimique a finalement été écarté puisque les conteneurs qui devaient transporter du cyanure de sodium étaient vides. Le carburant que transportait le pétrolier éventré est du kérosène très raffiné, donc plus toxique car très peu biodégradable mais aussi très volatile et qui va s'évaporer rapidement en grande partie. On ignore quelle quantité s'est déversée en mer.