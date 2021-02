Claire Vallée, première cheffe végan étoilée : "Le végétal offre une palette infinie de saveur"

France 24 • 08/02/2021 à 17:05

France 24 reçoit Claire Vallée, une cheffe tout juste étoilée au Guide Michelin pour son restaurant ONA, comme "Origine non animale". Un restaurant bio, végan et gastronomique, installé sur le bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France. Une première pour une table dont la carte est sans viande, sans poisson, sans œufs, ni crème, ni beurre, qui plus est au pays de la bonne chère, et dans un milieu très masculin.