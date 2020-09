Claire Gibault, une cheffe d'orchestre qui donne le "la"

France 24 • 15/09/2020 à 17:00

Après plus d'un siècle de domination masculine, les portes de la musique classique s'ouvrent enfin aux femmes. Elles sont toujours plus nombreuses à accéder au pupitre d'orchestres prestigieux et "cheffe" s'écrit désormais au féminin. Louise Dupont reçoit la cheffe d'orchestre Claire Gibault, qui revient sur la première édition du Concours "La Maestra", exclusivement réservé aux femmes. Douze cheffes d'orchestre choisies parmi plus de deux cents candidates s'y affrontent à la Philharmonie de Paris.