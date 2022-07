Cibler les ressources agricoles en Ukraine ; nouveau mouvement de révolte contre la "famine" en Iran

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 16:03

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et des témoignages attestent d'une nouvelle tactique des forces armées russes en Ukraine : bombarder et piller des engins agricoles, des fermes et les réserves de céréales du "grenier de l'Europe". Selon un expert de sécurité alimentaire, il s’agit de "tentatives délibérées de la part de la Russie de réduire la production agricole ukrainienne".

Des centaines de manifestants sont dans les rues dans une vingtaine de villes du sud-ouest de l’Iran depuis le début de la semaine : ils protestent contre la hausse subite des prix de certaines denrées alimentaires de base, qui peut aller jusqu’à 300% pour certains produits, après que les autorités ont mis fin à un système de subvention. Notre Observatrice est désespérée par cet énième coup au portefeuille, et ulcérée par le régime iranien.