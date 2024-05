Chronique de Cannes : Pierre Niney sur la Croisette pour "Le comte de Monte-Cristo"

information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 16:26

Aujourd’hui à Cannes, "Le comte de Monte Cristo". Louise Dupont rencontre Pierre Niney, qui incarne le héros de ce grand classique de la littérature française porté sur grand écran et présenté à Cannes hors compétition. Le destin d’un homme jeté à tort en prison et bien décidé à se venger. Ce nouveau long-métrage est signé Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte. Également au programme, "The Village Next to Paradise", premier film somalien en sélection à Cannes, et le long-métrage de Raoul Peck sur le photographe sud-africain Ernest Cole.