Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire

information fournie par France 24 • 30/01/2022 à 23:20

L'ancienne ministre de la Justice et candidate à l'élection présidentielle de 2022, Christiane Taubira, est arrivée, dimanche, en tête de la Primaire populaire. Cette consultation avait pour but de faire émerger une candidature unique pour la gauche. Christiane Taubira est arrivée en tête de la Primaire populaire, ont annoncé, dimanche 30 janvier, les organisateurs de cette consultation qui ambitionne de faire émerger une candidature unique pour la gauche et l'écologie à l'élection présidentielle française d'avril autour d'un "socle commun" de valeurs. Les participants à cette consultation pouvaient choisir entre Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, les trois derniers ayant toutefois prévenu qu'ils n'avaient pas l'intention d'en respecter le résultat.