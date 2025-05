Christian Saint-Etienne : "Avec Trump, on passe à Make America Small Again !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 21/05/2025 à 14:05

La politique économique de Donald Trump change-t-elle la donne pour le commerce et l’économie mondiale ? A l'occasion de la publication de son livre “Trump et nous - Comment sauver la France et l’Europe” aux éditions Odile Jacob, l'économiste Christian Saint-Etienne, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 mai 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com