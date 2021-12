information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 15:38

Notre invitée est Christa Schweng,qui dirige le Conseil économique et social européen (Cese). Cetteassemblée consultative a été mise en place pour permettre aux acteurs économiques et sociaux de se faire entendre de la Commission,du Conseil et du Parlement européens. Elle délivre170 avis formelspar an en moyenne.