Chine - Occident : la guerre froide est déclarée ?

France 24 • 16/07/2020 à 16:51

On l'appelle l'Empire du Milieu en référence à l'Histoire, un terme plus que jamais d'actualité. La Chine est bien au centre du monde en ce moment, au cœur de toutes les tensions avec l'Occident et pas seulement. En quelques semaines, Pékin a multiplié les affronts avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni... L'Union européenne n'est pas en reste et même l'Inde, pour des questions territoriales à la frontière. La guerre froide qu'on nous prédit depuis des mois est-elle cette fois déclarée ?