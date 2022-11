information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 16:00

Les villes de Pékin et Shanghai restaient mardi 29 novembre sous forte présence policière pour empêcher de nouveaux rassemblements, après les manifestations historiques du week-end contre les restrictions liées au Covid et pour plus de libertés politiques. Au delà de la Chine, des voix s'élèvent pour dénoncer les privations de libertés.