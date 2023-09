Centrafrique : la guerre au Soudan fait flamber les prix dans la ville de Birao

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 11:11

A Birao, ville située au nord-est de la Centrafrique, les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité augmentent sans relâche. Dépendante du Soudan et éloignée de 1 400 km de la capitale Bangui, Birao souffre d'une chaîne d'approvisionnement entravée par le conflit en cours. Les 50 000 habitants de la ville pris au piège de cette situation insoutenable lancent un appel à l'aide. Reportage sur place de Rolf Steve-Domia-leu et Melino Bandio.