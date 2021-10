Céline Spector, professeure de philosophie politique : "L'UE protège les États-nation"

information fournie par France 24 • 13/10/2021 à 13:08

Professeure de philosophie politique à la Sorbonne, Céline Spector signe l'ouvrage "No démos ? Souveraineté et démocratie à l’épreuve de l’Europe". Elle revient sur la question de la primauté du droit européen sur le droit national après la décision de la Cour constitutionnelle polonaise de juger "incompatibles" avec la Constitution polonaise certains articles du traité de l'Union européenne. Elle rappelle que la Pologne connait très bien les règles de l'UE et elle souligne sa "mauvaise foi".