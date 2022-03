Carnaval : la Guadeloupe, une île en fête

information fournie par France 24 • 21/03/2022 à 14:20

Entre le premier dimanche de janvier et Mardi gras, les musiciens et les danseuses de Guadeloupe vivent au rythme des préparatifs du carnaval. Tout doit être parfait. Tatiana, membre d’une troupe, tient la cadence. Levée dès 4 h du matin, elle travaille la semaine dans une bananeraie et, le vendredi soir, elle danse avec le groupe Kasika. Chaque année, pour les participants, il faut créer l'événement et notamment trouver de nouveaux costumes, dont certains peuvent coûter plus de 1 000 euros.