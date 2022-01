CAN-2022 : le Gabon victorieux face aux Comores (1-0)

information fournie par France 24 • 10/01/2022 à 23:36

Les Comores, petit Poucet de cette CAN, ne sont pas parvenus à concrétiser leur domination, lundi, face au Gabon, et ont pris une leçon de réalisme (1-0) face à des Panthères qui rejoignent le Maroc en tête du groupe C.